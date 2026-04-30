Ragazzino pestato a sangue per un accendino, tre dei quattro indagati sono minorenni 

Quattro giovani denunciati per il pestaggio di un sedicenne avvenuto il 25 aprile in localita’ Lido Fiori, a Menfi, nell’Agrigentino. L’attivita’ investigativa dei carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago ha portato alla segnalazione di un maggiorenne alla procura di Sciacca e di tre minori alla procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo.

L’ipotesi di reato e’ lesioni personali. Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento di altri complici. Il sedicenne di Santa Margherita di Belice e’ stato aggredito con calci e pugni dopo aver rifiutato di dare un accendino ad alcuni coetanei. Ha riportato la frattura di un dito e diverse ferite che hanno richiesto il ricovero all’ospedale di Sciacca. La vicenda ha suscitato la reazione delle istituzioni locali, con gli interventi del sindaco e del presidente del Consiglio comunale di Menfi che hanno aperto un dibattito sulla sicurezza nel territorio.