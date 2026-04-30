Apertura

Ragazzino pestato a sangue per un accendino, tre dei quattro indagati sono minorenni 

Il sedicenne di Santa Margherita di Belice e' stato aggredito con calci e pugni dopo aver rifiutato di dare un accendino ad alcuni coetanei

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Quattro giovani denunciati per il pestaggio di un sedicenne avvenuto il 25 aprile in localita’ Lido Fiori, a Menfi, nell’Agrigentino. L’attivita’ investigativa dei carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago ha portato alla segnalazione di un maggiorenne alla procura di Sciacca e di tre minori alla procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo.

L’ipotesi di reato e’ lesioni personali. Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento di altri complici. Il sedicenne di Santa Margherita di Belice e’ stato aggredito con calci e pugni dopo aver rifiutato di dare un accendino ad alcuni coetanei. Ha riportato la frattura di un dito e diverse ferite che hanno richiesto il ricovero all’ospedale di Sciacca. La vicenda ha suscitato la reazione delle istituzioni locali, con gli interventi del sindaco e del presidente del Consiglio comunale di Menfi che hanno aperto un dibattito sulla sicurezza nel territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ragazzino pestato a sangue per un accendino, tre dei quattro indagati sono minorenni 
AMMINISTRATIVE 2026

“La carica dei 322”, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale di Agrigento 
AMMINISTRATIVE 2026

Amministrative, ecco i 187 candidati al Consiglio comunale di Ribera
AMMINISTRATIVE 2026

Raffadali, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale 
Apertura

Mafia, nuove limitazioni per il boss empedoclino Putrone (già detenuto al 41bis)
banner italpress istituzionale banner italpress tv