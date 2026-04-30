Appartamento trasformato in un deposito di droga: scattano due arresti

Avevano trasformato un appartamento, nel quartiere San Cristoforo, in un vero e proprio deposito di droga. I due, un 38enne catanese e 24enne di origini mauriziane, sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e il secondo anche per detenzione di documento falso valido per l’espatrio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.Ad intervenire sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania che hanno notato il giovane straniero uscire da un’abitazione, portando con sé uno zaino che ha consegnato poco dopo ad un altro uomo in sella ad un motociclo.

I poliziotti sono così intervenuti, bloccando e identificando entrambi. Nel corso del controllo hanno rinvenuto all’interno dello zaino 427 grammi di marijuana, 21 di hashish e 18 di cocaina, tutti frazionati in dosi, nonché la somma di 150 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, la perquisizione compiuta sul 24enne ha consentito di rinvenire la somma in contanti di 1330 euro, una busta in plastica trasparente sottovuoto termosaldata, contenente circa 114 grammi di marijuana, un mazzo di chiavi che ha permesso di aprire l’abitazione da cui era uscito e una carta d’identità risultata falsa.

Il successivo accesso all’appartamento ha permesso agli agenti di scoprire come la casa fosse un vero deposito di droghe di vario tipo, oltre che di tutto l’occorrente per il confezionamento, come una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e due bilance. Insieme alla droga i poliziotti hanno trovato 2.025 euro in banconote di vario taglio.Nel complesso sono stati così sequestrati circa 575 grammi di THCA, 14,5 chilogrammi di marijuana, 4,3 chilogrammi di hashish, 192 grammi di cocaina, 292 vasetti e una bottiglietta contenenti olio di hashish per circa 1,570 kg, 376 grammi di gomme alla psilocibina contenenti l’estratto di un fungo ad effetti allucinogeni e 685 grammi di wax.

Al termine delle attività di rito, i due sono stati condotti presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.