Mafia

Mafia, 44 anni fa l’omicidio di Pio La Torre

In ricordo dell'allora segretario regionale del PCI e di Di Salvo, trucidati da un commando di killer di cosa nostra

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel giorno del 44esimo anniversario dell’omicidio per mano mafiosa di Pio La Torre e del suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo, una delegazione del Pd Sicilia guidata dal segretario regionale, Anthony Barbagallo, deporrà una corona di fiori nel luogo dell’eccidio. La cerimonia si terrà, a partire dalle 8:30, in via Li Muli, a Palermo, ai piedi della lapide che ricorda il martirio dell’allora segretario regionale del PCI e di Di Salvo, trucidati da un commando di killer di cosa nostra. In via Li Muli saranno presenti, tra gli altri, anche Peppe Provenzano, componente della segreteria nazionale, Teresa Piccione, segretaria della federazione provinciale di Palermo e Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio Pio La Torre.

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