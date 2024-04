A Palermo cinque malviventi hanno rapinato un corriere di sigarette per un valore di oltre 12mila euro E’ accaduto in piazza Torrelunga. I banditi hanno circondato il suo mezzo e si sono portati diversi colli di stecche che dovevano essere distribuiti alle tabaccherie. In pochi minuti hanno caricato tutto su un’auto e sono fuggiti. Indaga la Polizia.