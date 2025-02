Rapporti tra sequestri, confische e applicazioni, convegno alla Camera dei deputati

Ieri pomeriggio, nella Sala Theodoli della Camera dei Deputati, si è svolto un interessante convegno sul codice antimafia.

Il rapporto tra sequestri, confische e applicazioni (ex art. 94 bis) ed i modelli organizzativi e modelli organizzativi e controllo giudiziario ( ex art. 34 e 34 bis) sono stati, in particolare, gli argomenti sui quali, i relatori sono intervenuti.

L’avvocato Angela Maenza, che ha organizzato e moderato l’evento, dopo i saluti istituzionali dell’on. Lorenzo Cesa, Presidente della delegazione parlamentare Nato; dell’avv. Alessandra Bruni, presidente di Enav; del dott. Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e del dott. Giovanni Mottura, presidente di Atac, ha riservato l’intervento introduttivo all’on. Stefania Marino, componente della Commissione bicamerale agromafie.

Nel vivo delle argomentazioni, oggetto del convegno, si è entrati a seguire con l’intervento del presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Natina Fraticó, seguito da quello del presidente della Commissione antimafia, on. Chiara Colosimo; del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini; del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dott. Salvatore De Luca e del Procuratore Aggiunto Dda di Caltanissetta, dott. Santi Roberto Condorelli.