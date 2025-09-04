Ravanusa

Ravanusa, installati cestini dedicati agli escrementi dei cani

Sono stati posizionati nelle zone nevralgiche del paese

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

A Ravanusa sono stati installati cestini dedicati agli escrementi dei cani nelle zone nevralgiche del paese, per rendere più agevole il corretto smaltimento e garantire a tutti un ambiente più pulito e decoroso.

Qualche giorno fa abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul rispetto degli spazi comuni e sulla corretta raccolta dei bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Adesso tocca a tutti noi: usiamoli correttamente e collaboriamo insieme per mantenere bella e vivibile la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Pitrola.

