Realmonte nominata “Città dell’Olio”

Conoscere e valorizzare i prodotti agroalimentari di Realmonte, quali olio e vino, le peculiarità, l’identità gastronomica e le pietanze promuovendo percorsi turistici che coinvolgano i visitatori in esperienze immersive tra coltivazioni, degustazioni e bellezze paesaggistiche. Sono stati i temi al centro dell’incontro svolto nei giorni scorsi nella sala consiliare del Municipio di Realmonte, momento clou della I^ edizione della Sagra “Beddra Sicilia”, promossa dal sindaco Avv. Santina Lattuca in collaborazione con la Pro Loco di Realmonte, presieduta da Paolo Salemi. Hanno, altresì, partecipato il CIF di Realmonte e la F.I.D.A.P.A. Sezione di Porto Empedocle – Realmonte. Alla presenza di Giusy Mauro, responsabile comunicazione AIS Sicilia, Francesco Marino, Segretario Regionale Associazione Città dell’olio, Realmonte è stata nominata “Città dell’Olio”.

Tre giornate di iniziative con al centro il 1°concorso di cucina tradizionale “Migliore Pietanza Tipica 2023”, esposizione e vendita di opere d’arte e manufatti artigianale e la presentazione dell’itinerario turistico della Società Contadina di Realmonte a cura di Rossella Salemi, Luciano Carrubba, Pasquale Gagliano Pisa e Chiara Caprio. Inoltre, è stata inaugurata la mostra “Il paese di Realmonte visto attraverso le cartoline antiche del collezionista Roberto Meli a cura di Nuccio Zicari. La manifestazione si è conclusa con una degustazione guidata di olio delle aziende locali con Massimo Brucato di Slow Food e di vini a cura di Calogero Trupia delegato AIS Agrigento – Caltanissetta e Enza Pendolino segretaria di delegazione . Il Sindaco, nel sottolineare l’impegno degli Amministratori Coco e Valenti e nel ringraziare l’ufficio Costabianca, manifesta la sua grande soddisfazione per un ulteriore format a tutela e per la promozione del territorio manifesta la sua grande soddisfazione per i risultati raggiunti. “Un grande lavoro di squadra,sottolinea il sindaco, che ci ha permesso di raggiungere un ulteriore obiettivo.”