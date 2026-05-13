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Ribera, applausi e il rombo dei motori accompagnano l’addio a Domenico Smeraglia

L’uomo ha perso la vita domenica scorsa in un incidente stradale a bordo della sua Suzuki

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Sul piazzale della Chieda Madre di Ribera tante moto, il rumore dei motori acceso come ultimo saluto e gli applausi commossi di amici e parenti hanno accompagnato l’addio a Domenico Smeraglia, il quarantottenne che ha perso la vita domenica pomeriggio, sul lungomare di Seccagrande, nello scontro tra la sua moto, una Suzuki Glx 1000, e un’Audi. A Ribera oggi è stato lutto cittadino; una chiesa gremita di gente. Il rito funebre è stato celebrato da da don Giuseppe Argento, arciprete di Ribera. All’uscita del feretro, il rombo delle moto ha rotto il silenzio tra gli applausi dei presenti. Un gesto simbolico e intenso con cui amici e conoscenti hanno voluto salutare il gigante buono.

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