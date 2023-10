Ribera, da domani al via la Festa dell’Amicizia della Dc

Domani, in occasione dell’apertura della tre giorni dedicati alla “Festa dell’Amicizia”, in programma fino al 7 ottobre, il presidente dell’Ente Sportivo Regionale Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, si recherà a Ribera per un intervento.

In occasione della storica festa della Democrazia Cristiana, sono in programma convegni, incontri, dibattiti e tavoli tematici che vedranno la partecipazione di diversi relatori nazionali e regionali del mondo della politica, dell’imprenditoria e del volontariato.

La “Festa dell’Amicizia” della D.C. torna dopo 30 anni e vuole essere una interessante occasione per discutere sui principali temi del momento.

Ribera, la città di Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars e responsabile organizzativo regionale del partito guidato dal presidente Totò Cuffaro, torna quindi a celebrare quella “Festa dell’Amicizia” che manca da 30 anni e che trasformerà in un piccolo villaggio la centralissima piazza Giovanni XXIII dove su un palco per tre sere di fila si esibiranno artisti nazionali.

Il programma di incontri e dibattiti inizierà alle ore 17,30 presso la sala convegni “Emanuela e Giovanni Ragusa” con il tavolo tematico dedicato ai giovani nel corso del quale interverranno, tra gli altri, Domenico Bonanno, capogruppo della DC Nuova al Consiglio comunale di Palermo e Giuseppe Mangano che, in qualità di presidente della Libertas Sicilia, relazionerà sul tema “Sport e giovani: inclusione e stili di vita”.