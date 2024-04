Rifiuti, la SRR Agrigento Ovest prende parte al Green Expo del Mediterraneo

Il Presidente della SRR Agrigento Ovest, Vito Marsala, prende parte a ECOMED, il Green Expo del Mediterraneo, la fiera inaugurata ieri a Catania presso il centro Siciliafiera, un appuntamento che offre un punto d’incontro unico tra domanda e offerta di idee e tecnologie capaci di promuovere sostenibilità e circolarità per un nuovo modo di vivere e sentirsi in armonia con l’ambiente.

“E’ doveroso – dice Marsala – partecipare ad un momento regionale che si caratterizzerà anche per la presentazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e che accende inoltre l’attenzione su ambiente e sostenibilità in tutte le loro sfaccettature, con l’obiettivo di accelerare il rinnovamento della Regione Mediterranea nel quadro del Green Deal Europeo”.

ECOMED è stata inaugurata ieri pomeriggio proprio con la presentazione dello strumento con cui si spera venga rinnovata con azioni moderne e concrete la gestione del settore e si metta fine alle criticità che ancora costringono i Comuni a sostenere costi elevati per lo smaltimento