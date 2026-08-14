Agrigento

Rimprovera ragazzini e viene picchiato davanti la fidanzata, 8 minori indagati

Tre degli indagati, in piazza San Francesco nei pressi dei locali della movida, erano stati richiamati dal giovane, perché ubriachi e creavano fastidi

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Otto adolescenti agrigentini, dai 15 ai 17 anni, sono stati denunciati alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo per lesioni personali. Il branco, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, la notte del 6 luglio, ha aggredito e picchiato un ventenne che era con la fidanzata.

Tre degli indagati, in piazza San Francesco nei pressi dei locali della movida, erano stati richiamati dal giovane, perché ubriachi e creavano fastidi. Dopo una breve lite verbale, la coppia si è allontanata, ma è stata seguita lungo via Atenea e in piazzale Vittorio Emanuele, dopo che si sono aggiunti amici e familiari dei 3 ragazzi, è scoppiato il caos. Il branco ha aggredito il ventenne facendolo finire al pronto soccorso per le ferite. (ANSA)

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