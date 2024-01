Rinnovo contratto regionale 2019-21, indetto un sit-in di protesta di Confintesa

Riprendono all’ARAN i lavori per il Rinnovo del Contratto Regionale 2019-2021 e come si legge nella nota diffusa da Confintesa – Federazione Dipendenti Regionali “l’indirizzo fornito dal Governo Regionale fornito è quello di adottare il modello Funzioni Centrali ovvero con 3 Aree: non si comprende perché nella prevista riorganizzazione del personale regionale si vogliono posizionare tutti i lavoratori di categoria A e B nell’Area 1, quella più bassa, continuando a negare loro il dovuto diritto alla carriera”.

“E’ un vero e proprio accanimento, continua il Segretario Regionale Antonio Russo, nei confronti dei lavoratori A e B: non comprendiamo perché continuare a penalizzare lavoratori in possesso di titoli di studio, di esperienza acquisita negli anni e che da anni attendono la giusta valorizzazione”.

“Invitiamo tutti i lavoratori regionali a scendere in piazza martedì 23, ore 16, all’ARAN, per chiedere che la tanto attesa riorganizzazione del personale regionale porti un giusto riconoscimento a queste categorie di lavoratori”.