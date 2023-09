Risalgono i contagi da Covid-19, il ministero Salute: “tampone a sintomatici per accesso in ospedale”

Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese, determinati dalla diffusione della variante Eris che desta preoccupazione anche per i prossimi mesi, e il ministero della Salute prova a correre ai ripari.

Tampone Covid per chi presenta sintomi per l’accesso in pronto soccorso e il ricovero in ospedale. È quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Francesco Vaia. Fermo restando “la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni”, “per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con Covid-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2″, si legge nella circolare. Test Covid verranno richiesti anche a pazienti che hanno avuto contatti con positivi nei 5 giorni precedenti il ricovero e a coloro che devono essere ricoverati in reparti ad alto rischio come quelli che ospitano “pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette ed Rsa”.

I numeri dell’epidemia tornano a richiedere attenzione. Nell’ultima settimana sono stati 21.309 i nuovi positivi registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ministero della Salute e dell’Iss, l’Istituto superiore di Sanità. E la fascia più colpita è, ancora una volta, quella degli anziani. Ovvero della categoria più a rischio di sviluppare un’infezione grave.