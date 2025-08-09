Siracusa

Ritrovato l’anziano scomparso a Siracusa: sta bene

Grazie al coordinamento delle forze impegnate, Gradini è stato ritrovato senza problemi di salute, ponendo fine alla ricerca.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Trovato nelle scorse ore Pietro Gradini, l’anziano scomparso tre giorni fa a Priolo Gargallo, nel Siracusano. L’anziano è in buone condizioni di salute. Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri nell’ambito del piano di ricerca persone scomparse attivato dalla prefettura, partecipano la squadra dei vigili del fuoco di priolo e quella dei vvf volontari di sortino, l’UCL (unità di comando locale) dei vvf dislocato presso la sede della protezione civile di priolo (Ce.Ri.Ca) con personale TAS (topografia applicata al soccorso) specializzato nell’uso della cartografia, il Drago (elicottero vvf dell’elinucleo di Catania), 2 unità cinofile dei vvf oltre a diverse squadre della protezione civile. 

