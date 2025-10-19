PRIMO PIANO

Ladri “visitano” villetta a Sciacca, rubati televisore e impianto audio

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi si sono intrufolati in una villetta in via Lido, di proprietà di una donna

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi si sono intrufolati in una villetta in via Lido, di proprietà di una donna. L’abitazione è usata come casa al mare. I ladri hanno rubato un televisore e un impianto audio con mixer. A fare la scoperta è stata la donna al suo rientro nell’abitazione.

La porta era chiusa ma con evidenti segni di scasso e gli infissi erano stati scardinati. Alla proprietaria non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire ai responsabili. 

Ladri "visitano" villetta a Sciacca, rubati televisore e impianto audio
