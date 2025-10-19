Scontro tra tre auto, cinque feriti in ospedale

Tre auto, una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc , sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la A19 direzione Palermo, all’altezza del tratto tra Termini Imerese e Trabia.

A bordo di uno dei veicoli vi erano anche due genitori che rientravano a casa dopo il matrimonio del figlio. Dieci le persone coinvolte in totale, cinque delle quali ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto