Ruba computer all’aeroporto di Catania, denunciato

I Carabinieri della Stazione Aeroporto Catania Fontanarossa hanno concluso un’attività investigativa che ha consentito di individuare i presunti responsabili del furto di un computer portatile avvenuto all’interno dell’aerostazione etnea, dimostrando ancora una volta l’efficacia del controllo del territorio e l’importanza dei sistemi di sicurezza integrati.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da un passeggero 27enne, residente a Gela che, dopo i controlli di sicurezza per imbarcarsi su un volo diretto a Bologna, non ha più trovato il proprio notebook. Secondo quanto ricostruito, il computer sarebbe stato dimenticato all’interno di una vaschetta porta-oggetti utilizzata per i controlli radiogeni e, poco dopo, sottratto da ignoti.

Le immediate attività investigative avviate dai Carabinieri, supportate dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza aeroportuale, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Dalle riprese è infatti emerso che, dopo il passaggio della vittima, due uomini si sarebbero avvicinati alla vaschetta, individuando il computer e appropriandosene, per poi allontanarsi e imbarcarsi su un volo in partenza dallo scalo catanese.

Sulla base dei gravi indizi raccolti, i Carabinieri hanno chiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione e sequestro, pertanto, in occasione del rientro a Catania di uno dei sospettati, lo hanno fermato. Nel corso delle operazioni, nella valigia di un giovane 20enne residente a Catania, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato il personal computer oggetto di furto, successivamente riconosciuto come quello sottratto al legittimo proprietario. L’attività ha coinvolto anche un secondo soggetto, un 43enne residente a Catania, ritenuto presunto complice nella commissione del reato.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.