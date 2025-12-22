Rubavano alimenti per rivenderli online a basso costo, tre arresti

La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, due catanesi di 33 e 41 anni e un autotrasportatore 49enne originario di Vittoria, ma residente a Misterbianco, sorpresi a scaricare merce risultata rubata all’interno di un box di un mercato della zona industriale. I primi due sono stati arrestati per ricettazione in concorso, il terzo per furto, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

I tre sono stati visti in azione dal personale di vigilanza “The Guardian” che ha chiesto l’intervento dei poliziotti, fornendo alla Sala Operativa della Questura di Catania una collaborazione rivelatasi preziosa per individuare i malviventi e fermare il loro piano criminale. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno ricostruito l’attività posta in essere dai due ricettatori, il 33enne e il 41enne, che fornivano un aiuto decisivo al 49enne, conducente di un tir che, da un paio di mesi, anziché consegnare tutti i prodotti alimentari trasportati, faceva delle soste a Catania, scaricando una parte degli alimenti proprio nel box per consentire ai due ricettatori di rivenderli a metà prezzo su un noto social network. In cambio, l’autotrasportatore riceveva una somma di denaro e, dopo aver richiuso gli imballaggi, in modo da non destare sospetti, proseguiva regolarmente nelle consegne.

I poliziotti sono riusciti a far saltare un giro d’affari illecito per svariate migliaia di euro grazie alla collaborazione con le guardie giurate che hanno cominciato a nutrire forti sospetti a causa della presenza di diverse derrate alimentari scaricare in un box utilizzato, in genere, per mettere in commercio capi di abbigliamento. La merce variava ad ogni consegna, dagli alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, tonno, biscotti, pesto e barrette, a prodotti per la pulizia della casa.

Dopo aver arrestato i tre, i poliziotti hanno rintracciato il proprietario della merce che ha sporto denuncia e ha ottenuto la restituzione dei prodotti alimentari trovati nel box .Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, i tre sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa di essere giudicati per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato per tutti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne.