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Ruba orologio da 15mila euro e poi si imbarca per Milano: denunciato

L’uomo, un 73enne, è stato scoperto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è impossessato di un orologio di una nota marca, del valore di circa 15 mila euro, per poi imbarcarsi su un volo per Milano. L’uomo, un 73enne, è stato scoperto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Ad intervenire gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo etneo, che dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, hanno messo insieme tutti gli elementi utili, avviando le indagini per risalire all’autore del gesto. L’acquisizione e l’attenta visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, presenti nell’aerostazione, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.Dall’analisi dei video, infatti, i poliziotti hanno potuto osservare che il 73enne, dopo aver superato i controlli, ha prelevato dalla propria vaschetta gli oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner. A quel punto, dopo aver adocchiato, nel contenitore accanto, l’orologio dell’altro passeggero, con una mossa veloce, l’ha indossato e portato via, recandosi al gate dove si è imbarcato su un volo diretto a Milano Linate.

Concluso l’accertamento, gli agenti hanno informato di quanto accaduto i colleghi dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Linate, inviando contestualmente alcune immagini in cui l’uomo è stato immortalato durante il furto.Una volta raggiunta la destinazione, i poliziotti milanesi hanno individuato e bloccato il 73enne che, a quel punto, ha restituito l’orologio. Per quanto avvenuto l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, mentre il prezioso oggetto è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ha manifestato gratitudine per la Polizia di Stato.

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