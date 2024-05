S.Margherita di Belice, vandali in azione all’interno della villa comunale

Tornano i vandali all’interno della villa comunale “La Passeggiata” a Santa Margherita di Belice. Qualche settimane addietro erano stati vandalizzati i corpi illuminanti posti in prossimità del cancello d’ingresso.Adesso sono stati divelti una decina di corpi illuminanti lungo tutto il percorso.

Ad accorgersi dell’accaduto il presidente dell’Associazione Quarantena 2020” Calogero Governale che subito chiamato i Carabinieri per un sopralluogo.

“È una situazione insostenibile. La villa è un bene di tutti, peccato non saperla rispettare. Purtroppo non è la prima volta che la villa è preda da parte di sconsiderati. Speriamo che le istituzioni del territorio ci diano una mano per attivare un sistema di videosorveglianza – aggiunge Governale – Auspichiamo che il nostro appello non cada nel vuoto”.

Un paio di anni fa i gestori della villa hanno trovato tavoli fracassati, cartellonistica divelta, sedie e muretti rovesciati. (Foto Il futuro dipende da te)