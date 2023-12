Sanità, anche i medici siciliani aderiscono allo sciopero contro la manovra

Incroceranno le braccia anche in Sicilia i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali Anaao Assomed e Cimo-Fesmed contro la manovra.

“La sanità pubblica non si svende, si difende. E’ ora di scioperare” è lo slogan scelto per la protesta dei camici bianchi che chiedono assunzioni di personale; la detassazione di una parte della retribuzione; risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro; la depenalizzazione dell’atto medico; e la cancellazione dei tagli alle pensioni. A Palermo, alle ore 11, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo si svolgerà l’assemblea dei medici siciliani aderenti allo sciopero. Nel corso dei lavori assembleari, i vertici dei sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed presenteranno un documento sulle criticità del sistema sanitario ospedaliero regionale. Interverranno, fra gli altri, il segretario regionale Anaao Assomed – Associazione medici dirigenti, Antonino Palermo; il presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed (Federazione sindacale medici dirigenti), Riccardo Spampinato; e il segretario regionale Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri), Giuseppe Bonsignore.