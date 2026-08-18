Sanità, il Prefetto Caccamo incontra il neo commissario straordinario Delle Donne

Si è svolto questa mattina un incontro tra il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Alessandro Delle Donne.

Nel corso dell’ incontro, tenutosi in un clima disteso e cordiale, il Prefetto e il Commissario Straordinario hanno affrontato i principali temi connessi alla sanità nel territorio provinciale, anche allo scopo di garantire una efficiente

erogazione dei servizi in relazione alle reali esigenze del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alle attività di prevenzione svolte dall’Azienda Sanitaria Provinciale anche materia di verifiche sulla salubrità dell’acqua, nonché al contrasto delle dipendenze patologiche connesse al gioco d’azzardo da contrastare anche mediante la sottoscrizione di uno specifico patto educativo – e alla piena operatività delle Case di comunità, mentre preminente rilevanza è stata data alla valorizzazione

del ruolo dei Sindaci quali Autorità sanitarie locali. Il Commissario Delle Donne, inoltre, ha garantito il massimo supporto dell’Azienda Sanitaria Provinciale in ordine all’attrazione delle attività di competenza connesse alle verifiche sanitarie ai migranti. direttamente

connesse al “Patto europeo per le migrazioni e l’asilo”, che saranno disciplinate da uno specifico protocollo d’intesa.

L’incontro si è concluso con l’impegno del Prefetto e del Commissario straordinario per una proficua e sinergica collaborazione istituzionale, al servizio della cittadinanza e del territorio dell’intera provincia, a partire dalla imminente sottoscrizione dei protocolli.