Sanità, si inaugurano casa e ospedale di comunità a Santa Margherita Belice e Bivona

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento prosegue nel percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale e di prossimità con l’apertura di due nuove strutture sanitarie destinate a rafforzare i servizi rivolti ai cittadini di tutta la provincia.

Lunedì 18 maggio, alle ore 12.00, sarà inaugurato l’Ospedale di Comunità di via Dante Alighieri a Santa Margherita Belice, nuova struttura pensata per garantire un’assistenza sanitaria intermedia ai pazienti che necessitano di cure e monitoraggio clinico senza ricorrere al ricovero ospedaliero tradizionale.

Il successivo 25 maggio sarà invece la volta della Casa della Comunità di Bivona, presidio che rappresenterà un punto di riferimento per la medicina territoriale, per la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e per l’integrazione tra servizi sanitari e socioassistenziali.

Le due inaugurazioni segnano un ulteriore passo avanti nel programma di realizzazione della nuova rete sanitaria territoriale previsto dal piano di riorganizzazione dell’assistenza di prossimità. L’obiettivo dell’ASP di Agrigento è quello di rendere sempre più accessibili i servizi sanitari, avvicinando cure, prevenzione e assistenza ai cittadini, soprattutto nelle aree interne della provincia.

“L’apertura dell’Ospedale di Comunità di Santa Margherita Belice e della Casa della Comunità di Bivona – dichiara la Direzione Strategica dell’ASP di Agrigento – rappresenta un risultato importante nel percorso di rafforzamento della medicina territoriale. Si tratta di strutture moderne, pensate per offrire risposte concrete ai bisogni di salute della popolazione e per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere tradizionali. Il nostro impegno prosegue senza sosta verso il completamento e l’attivazione di tutte le strutture previste sul territorio provinciale”.

L’ASP sottolinea come il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale punti a garantire continuità assistenziale, presa in carico del paziente e maggiore integrazione tra professionisti e servizi, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.