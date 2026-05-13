Teatro Pirandello, pronta la nuova stagione teatrale 2026/2027

Il Teatro Luigi Pirandello si prepara a svelare la nuova stagione teatrale 2026/2027. L’appuntamento è fissato per il prossimo 22 maggio alle ore 11, quando verrà ufficialmente presentato il nuovo cartellone firmato dal direttore artistico Roberta Torre.

Un annuncio arrivato già nei giorni scorsi dal palco del Teatro Pirandello, al termine delle repliche di “Fata Morgana” di Gianfranco Jannuzzo, a conferma di una programmazione già definita e pronta per essere presentata al pubblico e agli abbonati.

La nuova stagione punterà su spettacoli di rilievo nazionale, grandi nomi della drammaturgia, musica, danza e prosa, mantenendo centrale anche la presenza dell’opera pirandelliana e del “Pirandello Fringe Fest”. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata agli artisti locali e alla crescita culturale del territorio.

“Stiamo allineando il Pirandello ai grandi teatri italiani – ha dichiarato Roberta Torre –. Il nostro teatro è cresciuto moltissimo non solo nei numeri, ma anche nel posizionamento culturale e mediatico. Oggi il Teatro Pirandello è diventato un punto di riferimento riconosciuto anche dagli addetti ai lavori e dai principali media nazionali”.

La presentazione del cartellone avverrà direttamente nella sala teatrale del Pirandello, segnando simbolicamente una nuova fase per il teatro agrigentino e per il rapporto con il pubblico.

Nel corso della conferenza saranno illustrati nel dettaglio tutti gli spettacoli, gli ospiti e le novità della stagione 2026/2027.