Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Joppolo avviano il percorso per la costituzione della Cooperativa di Comunità

Si tratta di una realtà che punti a valorizzare le risorse del territorio e a preservare le tradizioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comune di Sant’Angelo Muxaro, in collaborazione con i comuni di Santa Elisabetta e Joppolo Giancaxio, avvia ufficialmente il percorso per la costituzione di una Cooperativa di Comunità; iniziativa rientra nel progetto “Mito, storia e tradizioni agropastorali”, finanziato con i fondi del PNRR (Missione 1 – Cultura 4.0), dedicati alla rigenerazione dei nostri borghi storici.

L’obiettivo della Cooperativa di Comunità è creare una realtà imprenditoriale collettiva in grado di valorizzare le risorse, promuovere il turismo sostenibile e preservare le tradizioni uniche, generando nuove opportunità lavorative e crescita economica per la comunità.

All’iniziativa posso partecipare cittadini, professionisti, associazioni e operatori locali che vogliano mettere in campo competenze, passione e idee per diventare protagonisti di questo cambiamento. “È un invito aperto a chiunque desideri contribuire attivamente a rendere il nostro borgo un luogo più vivo, attrattivo e competitivo”, dichiara il sindaco Angelo Tirrito.

Per candidarsi è possibile manifestare il proprio interesse seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico, http://www.comune.santangelomuxaro.ag.it/…/1780906969.648

“Partecipare significa investire nel nostro futuro e valorizzare le radici che ci rendono orgogliosi di essere parte di questo territorio”, ha concluso il sindaco.

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