Licata

Sassaiola contro forze dell’ordine a Licata, arrestati padre e due figli 

Tutto sarebbe partito da un controllo su una motoape. Momenti di tensione sfociati con l’arresto di tre persone, due carabinieri feriti e una sassaiola contro le forze dell’ordine

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Momenti di forte tensione oggi a Licata, nei pressi di via Gela, in prossimità del rettifilo Garibaldi. Il tutto sarebbe nato da un controllo effettuato dai carabinieri ad una motoape. La situazione è degenerata con tre persone – padre e i due figli – che avrebbero prima inveito e poi cercato il contatto fisico con gli uomini in divisa.

Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Guardia di finanza, della polizia locale e della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito una sassaiola sarebbe partita all’indirizzo delle forze dell’ordine da un appartamento. L’auto di servizio della Fiamme gialle è stata anche danneggiata. Riportata a fatica la calma il bilancio è stato di due carabinieri feriti e tre persone arrestate.

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