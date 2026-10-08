Sassaiola contro forze dell’ordine a Licata, arrestati padre e due figli 

Momenti di forte tensione oggi a Licata, nei pressi di via Gela, in prossimità del rettifilo Garibaldi. Il tutto sarebbe nato da un controllo effettuato dai carabinieri ad una motoape. La situazione è degenerata con tre persone – padre e i due figli – che avrebbero prima inveito e poi cercato il contatto fisico con gli uomini in divisa.

Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Guardia di finanza, della polizia locale e della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito una sassaiola sarebbe partita all’indirizzo delle forze dell’ordine da un appartamento. L’auto di servizio della Fiamme gialle è stata anche danneggiata. Riportata a fatica la calma il bilancio è stato di due carabinieri feriti e tre persone arrestate.