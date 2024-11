Sbanda con la moto, morto diciannovenne

Un 19enne siracusano è morto stamane, intorno alle 5, in un incidente stradale in contrada Terrauzza, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava in sella a una moto ha sbandato finendo fuori strada. Ferito il passeggero che è stato trasferito subito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale e dai primi accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente autonomo: non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, come emerso dai rilievi degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa. Il giovane è deceduto nello spazio di qualche istante, l’impatto è stato così violento da causargli ferite gravi negli organi vitali.