Schianto tra furgone e minicar, morto 40enne di Montevago

A scontrarsi un furgoncino e una minicar elettrica. La vittima è un 40enne di Montevago

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Tragedia nell’agrigentino. Un quarantenne di Montevago – Calogero Ippolito – è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba lungo la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, all’altezza della cantina Corbera.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una minicar elettrica. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e due squadre di vigili del fuoco. Presente anche il personale sanitario. Anas in un nota specifica che il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 74,500.

Il cordoglio del sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo: “Sono costernata e molto dispiaciuta per la morte di Calogero, un ragazzo conosciuto e stimato da tutti, un grande lavoratore, sempre disponibile e affettuoso. La nostra comunità è profondamente scossa e addolorata per questa tragica scomparsa. A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

