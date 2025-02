PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi era un appuntamento al quale non potevo fare a meno, sono venuto con un grande senso di responsabilità e con un grande piacere. Ho ascoltato le due relazioni significative. Io sono un uomo delle istituzioni e lungi da me l’idea di non rispettare l’alto ruolo che svolge la Corte dei Conti. […]