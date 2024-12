Sciacca, conferita cittadinanza onoraria al generale della Guardia di Finanza Vicanolo

Il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Giuseppe Vicanolo ha avuto conferita la Cittadinanza Onoraria di Sciacca.

La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio nell’aula consiliare “Falcone Borsellino” alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della città e del territorio.

Il generale Giuseppe Vicanolo è molto legato alla città di Sciacca, dove ha comandato 43 anni fa la Tenenza per poi assumere sempre più alti e prestigiosi incarichi. È stato comandante regionale della Toscana, della Puglia; comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza con sede a Palermo per poi comandare l’Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale con sede a Milano e l’Interregionale dell’Italia Nord-Orientale con sede a Venezia. Oggi è giudice della Corte dei Conti in Umbria.

La Cittadinanza Onoraria gli è stata conferita “per i prestigiosi traguardi conseguiti nell’ambito di una fulgida carriera professionale di altissimo profilo, per la rilevantissima attività svolta in ambito nazionale a tutela della legalità economica e finanziaria, nonché per il saldo legame mantenuto con la Città di Sciacca e con la comunità saccense, territorio che può anche vantare le sue prime esperienze di comando della locale Tenenza della Guardia di Finanza”.