Sciacca piange la piccola Carola

Sciacca piange la scomparsa della piccola Carola, una bambina di appena sette anni che ha affrontato con straordinario coraggio una lunga battaglia contro l'ependimoma, un raro tumore cerebrale.

Dal 2021, Carola ha lottato con forza e dolcezza, sottoponendosi a numerosi interventi chirurgici, cicli di radio e chemioterapia, e infine a una terapia sperimentale CAR-T.

La sua storia ha generato una commovente gara di solidarietà che ha coinvolto associazioni, cittadini e persone da tutta Italia.

Iniziative come “Uniti per Carola” hanno visto la partecipazione attiva delle associazioni di Sciacca, che hanno organizzato raccolte fondi per sostenere le cure e un delicato intervento previsto a Parigi. Carola non ha mai smesso di sorridere, regalando speranza e amore a chiunque l’abbia incontrata. Il suo sorriso è diventato il simbolo di una comunità che ha saputo stringersi attorno alla sua famiglia, offrendo aiuto concreto e affetto sincero. Oggi, Sciacca perde una piccola guerriera, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti.

Alla famiglia Muscarnera-Lipari va l’abbraccio di un’intera città, che ha imparato da Carola il significato più profondo della resilienza e dell’amore. Negli giorni scorsi aveva ricevuto il video dalla cantante Annalisa della quale Carola era una grande fan, un momento che ha riportato il sorriso sul suo viso. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 14 nella Cattedrale di Cuneo.

Ad incontrare in ospedale la piccola Carola, a passare delle ore con lei, tra un sorrisino e un giochino, era stato anche Mattia Villardita, il supereroe dei piccoli pazienti, un giovane ragazzo savonese travestito da Spiderman riesce a portare qualche piccolo sorriso negli ospedali oncologici in giro per l’Italia. Commovente il messaggio che alleghiamo integralmente per salutare la piccola guerriera: “Cara Carola, questa mattina quando mi sono svegliato, avrei voluto leggere qualsiasi buongiorno tranne quello che del tuo papà che mi annunciava che stanotte hai deciso di smettere di lottare contro uno di quei mostri davvero brutti e cattivi. Ti ringrazio con tutto il mio cuore, per avermi aspettato ancora per un puzzle insieme, un bacino e un abbraccio, tre cose alla quale mi aggrapperò per poter dare risposta a quelle cose che succedono nel mondo e che risposte non ne avranno mai. L’amicizia alla tua mamma e al tuo papà sarà quel legame speciale che porterò avanti nel tempo per te e per il coraggio e la forza che hanno avuto fino al tuo ultimo giorno per far sì che i tuoi sogni si realizzassero ma ora la cosa che conta di più sarà la pace e la serenità loro e della tua sorellina che dovranno fare i conti con quel vuoto che solo l’amore potrà continuare a colmare e alla quale dare ancora luce. Grazie per avermi fatto capire cosa vuol dire sognare sino alla fine, ti voglio un mondo di bene, per sempre, tuo Matti”.