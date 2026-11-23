A Sciacca, gli agenti del Commissariato di Polizia nel corso di un controllo amministrativo hanno denunciato un uomo di 67 anni per detenzione abusiva di armi bianche e munizioni non denunciata all’autorità giudiziaria. Nel corso del controllo all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti reperti archeologici, munizioni da guerra e conchiglie appartenenti a una specie protetta. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Contestualmente, la Polizia ha proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dall’uomo.