Scomparso durante battuta di caccia, trovato morto 82enne

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’anziano cacciatore di 82 anni che ieri pomeriggio si era perso nelle campagne di Antillo, nel Messinese. E’ stato trovato senza vita in un terreno nei pressi della zona dove era scomparso. Ieri l’anziano era uscito con alcuni amici per una battuta di caccia. Non vedendolo arrivare e’ stato lanciato l’allarme. Sono subito iniziate le ricerche, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Letojanni e Antillo, e gli specialisti del reparto droni dei vigili del fuoco di Messina e Palermo assieme ai cinofili dei Comandi di Messina, Ragusa ed Enna. Si e’ levato in volo anche un elicottero. Le ricerche non si sono mai fermate. Nonostante il grande spiegamento di forze in campo, l’epilogo ha come risultato il ritrovamento dell’anziano, purtroppo priva di vita. Non ancora chiare le cause del decesso, non sono esclusi un improvviso malore o una caduta accidentale.