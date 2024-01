Scontro frontale tra camion e auto: un ferito trasferito in elisoccorso

La strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico per un incidente avvenuto al km 232, in località Villafrati (PA). Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, un occupante dell’autovettura è rimasto ferito ed è stato prelevato con l’elisoccorso.Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, deviata su itinerari alternativi segnalati in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.