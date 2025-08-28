Favara

Scontro tra due auto a Favara, illesi autisti

Lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi del rifornimento Q8 proprio vicino al cimitero comunale

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale all’ingresso di Favara, nei pressi del rifornimento Q8 proprio vicino al cimitero comunale . A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto; secondo le prime informazioni, pare che gli autisti siano rimasti illesi. Sul posto lanciato l’allarme da parte di alcuni passanti si sono recati i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento per accertare la dinamica del sinistro stradale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Acqua, Schifani incontra presidente di Aica: “allo studio soluzioni”
Ultime Notizie

Rifiuti non differenziati correttamente, sanzione per due condomini
Favara

Favara, non la vedono da giorni e avvisano i Carabinieri: paura per anziana donna
Favara

Scontro tra due auto a Favara, illesi autisti
Porto Empedocle

Fondazione Fs e Rfi concedono parco ferroviario Porto Empedocle per centenario nascita Camilleri
Cultura

“Quadri di Liolà” con Mario Incudine e Moni Ovadia chiude la settimana pirandelliana all’Efebo