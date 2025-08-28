Favara
Scontro tra due auto a Favara, illesi autisti
Lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi del rifornimento Q8 proprio vicino al cimitero comunale
Incidente stradale all’ingresso di Favara, nei pressi del rifornimento Q8 proprio vicino al cimitero comunale . A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto; secondo le prime informazioni, pare che gli autisti siano rimasti illesi. Sul posto lanciato l’allarme da parte di alcuni passanti si sono recati i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento per accertare la dinamica del sinistro stradale.
Redazione
