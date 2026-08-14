Scontro tra scooter e auto, morto 39enne 

È morto in ospedale il 39enne di Taormina – Vincenzo Merenda – rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale a Letojanni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22.30 lungo la Statale 114, quando la Vespa condotta dall’uomo, con una donna a bordo, si è scontrata con un’Audi proveniente dal torrente Mazzeo e diretta verso la statale.

Le condizioni del 39enne sono apparse subito gravi. Trasportato al Policlinico di Messina, è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. La passeggera dello scooter, rimasta lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale di Taormina, così come il conducente dell’Audi, un turista siciliano, sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga. Al momento non si conoscono gli esiti dei test.