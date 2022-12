Scontro tra un’auto e un tram: tre feriti

Incidente fra un’auto e un tram in viale Regione siciliana a Palermo.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 12, all’altezza di via Pitrè. La vettura viaggiava in direzione Trapani, ma quando si è spostata per imboccare la bretella laterale – ingresso regolato da semaforo – si è scontrata col tram della linea 4 Calatafimi-Notarbartolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica e il 118 che ha accertato il ferimento di tre persone: l’automobilista e due passeggere del tram. Tutte trasportate a Villa Sofia per le cure necessarie.