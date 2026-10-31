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Pallavolo serie B, Scalia Sciacca a caccia di riscatto: sfida all’Aquila Bronte

Dopo il turno di riposo osservato nell'ultima giornata, i saccensi saranno impegnati questa sera, alle ore 18, in trasferta contro l'Aquila Bronte

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Torna in campo la Scalia Volley Sciacca. Dopo il turno di riposo osservato nell’ultima giornata, i saccensi saranno impegnati questa sera, alle ore 18, in trasferta contro l’Aquila Bronte, per la terza giornata del campionato nazionale di Serie B. Una sfida delicata e già importante per la classifica. Vaquer e compagni sono chiamati al riscatto dopo l’esordio amaro di Palermo, nella prima giornata, quando dopo essere stati avanti 2-0 hanno subito la rimonta fino alla sconfitta al tie-break.I l gruppo, guidato da Maurizio Lopis, ha lavorato con intensità durante la sosta per correggere gli errori del debutto e arrivare al meglio all’appuntamento di Bronte. L’obiettivo è portare a casa il primo successo della stagione e dare continuità al progetto. L’avversario è storicamente insidioso e lo scorso anno ha lottato fino alla fine per la promozione: nelle prime due partite di questa stagione ha perso in trasferta a Santa Teresa all’esordio e vinto poi in casa al tie break contro Palermo.

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