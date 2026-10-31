Pallavolo serie B, Scalia Sciacca a caccia di riscatto: sfida all’Aquila Bronte

Torna in campo la Scalia Volley Sciacca. Dopo il turno di riposo osservato nell’ultima giornata, i saccensi saranno impegnati questa sera, alle ore 18, in trasferta contro l’Aquila Bronte, per la terza giornata del campionato nazionale di Serie B. Una sfida delicata e già importante per la classifica. Vaquer e compagni sono chiamati al riscatto dopo l’esordio amaro di Palermo, nella prima giornata, quando dopo essere stati avanti 2-0 hanno subito la rimonta fino alla sconfitta al tie-break.I l gruppo, guidato da Maurizio Lopis, ha lavorato con intensità durante la sosta per correggere gli errori del debutto e arrivare al meglio all’appuntamento di Bronte. L’obiettivo è portare a casa il primo successo della stagione e dare continuità al progetto. L’avversario è storicamente insidioso e lo scorso anno ha lottato fino alla fine per la promozione: nelle prime due partite di questa stagione ha perso in trasferta a Santa Teresa all’esordio e vinto poi in casa al tie break contro Palermo.