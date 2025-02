Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia

A nome del gruppo, la consigliera Rita Chianese ha dichiarato:

“Gentili Colleghi Consiglieri, desidero esprimervi, facendomene portavoce, l’intento del gruppo Agire per l’Ordine. Agire per l’Ordine auspica una collaborazione tra questa maggioranza e l’opposizione che rappresentiamo, al fine di sviluppare e promuovere quei temi di politica professionale che accomunano entrambi i nostri programmi, divulgati per le recenti elezioni ordinistiche.

Auspichiamo un clima sereno, assertivo, costruttivo e rispettoso dell’altro, che non utilizzi il conflitto come strategia, ma il confronto come opportunità di crescita. Colleghi Consiglieri, il nostro ruolo va oltre la rappresentanza degli iscritti: abbiamo il dovere di lavorare affinché la psicologia sia sempre più riconosciuta nei contesti istituzionali e sociali. Per questo, riteniamo fondamentale che all’interno di questo Consiglio si sviluppi un confronto costruttivo, volto a trovare soluzioni condivise e ad accrescere il valore della nostra professione. La comunità professionale che rappresentiamo non ha bisogno di contrapposizioni sterili, ma di una visione matura, capace di individuare interessi comuni al di là delle singole posizioni. La nostra responsabilità ci impone di operare con spirito collaborativo, realismo e competenza, evitando approcci vittimistici o autoreferenziali.

Agire per l’Ordine non mira a occupare spazi di potere, ma a dare un contributo concreto e propositivo, come richiesto dai 1.135 colleghi che ci hanno dato fiducia, pari al 33% dei voti di lista (3.452). Personalmente, ho avuto modo di lavorare con la collega Enza Zarcone per due consiliature e, in particolare, quando lei era Vicepresidente ed io Tesoriere, abbiamo collaborato in modo proficuo. Oggi auspico di poter continuare a farlo, integrando le nostre esperienze per il bene della comunità professionale. Per questo motivo, in virtù del 33% di consenso ottenuto dalla nostra lista, abbiamo chiesto che anche Agire per l’Ordine possa essere proporzionalmente rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, designando una delle quattro cariche al nostro gruppo.

Concludendo, colleghi Consiglieri, credo fermamente nella logica del confronto e della collaborazione, per essere più forti nel raggiungimento di obiettivi comuni, che valorizzino la funzione della nostra professione nella società attuale, piuttosto che considerarla un mezzo per il ‘proprio orticello’.”

La proposta di inserire una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione non è stata accolta dai consiglieri di Altra

Psicologia che rappresentano la maggioranza , suscitando dispiacere, poiché avrebbe potuto rappresentare

un’opportunità di svolta .

Il gruppo Agire per l’Ordine continuerà a svolgere un’opposizione responsabile e propositiva, vigilando sull’operato del

Consiglio e promuovendo iniziative che rispondano concretamente alle esigenze della categoria.

L’ impegno preso con gli elettori è e resterà rivolto alla tutela della professione e al miglioramento delle condizioni di

lavoro degli psicologi siciliani.

Pertanto la minoranza, si impegnerà a garantire un’opposizione fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla proposta.

Sarà un’ opposizione vigile affinché il Consiglio operi sempre nell’interesse della categoria, ponendo al centro i bisogni

concreti degli psicologi siciliani e delle comunità .

Il gruppo Agire per L ordine invita tutti i colleghi a far sentire la propria voce e a partecipare attivamente alla vita

dell’Ordine dichiarando : “Solo insieme possiamo costruire un futuro professionale più solido e riconosciuto”