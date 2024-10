Si ribalta barchino a largo di Lampedusa: 49 migranti messi in salvo

Tragedia sfiorata al largo di Lampedusa, dove i militari della Guardia costiera hanno salvato 49 persone. Secondo le prime informazioni, il barchino in ferro su cui viaggiavano e che imbarcava già acqua si sarebbe ribaltato durante le operazioni di soccorso la scorsa notte. Alcuni migranti sono caduti in mare, tutti, però, stati tratti in salvo e sbarcati a molo Favaloro. Dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, si trovano circa 700 ospiti.