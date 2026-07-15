Palma di Montechiaro

Sigaretta accesa causa incendio in una palazzina a Palma di Montechiaro 

Momenti di panico nel centro di Palma di Montechiaro per un incendio che ha interessato il sottotetto di una palazzina di tre piani

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Momenti di panico nel centro di Palma di Montechiaro per un incendio che ha interessato il sottotetto di una palazzina di tre piani. Il rogo, che sarebbe stato provocato da una sigaretta accesa, ha danneggiato fortunatamente soltanto una collezione di libri e non ha provocato danni, invece, ai due appartamenti sottostanti abitati da una pensionato di 89 anni e da una 47enne. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che – dopo quasi due ore di lavoro – hanno avuto la meglio e spento l’incendio. 

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