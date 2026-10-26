Catania

Sorpresi a spacciare, arrestati due giovani

I due giovani soci in affari illeciti sono stati arrestati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che, in questa occasione, hanno focalizzato la loro attenzione al quartiere Trappeto di Catania, organizzando servizi in modalità discreta, mimetizzati tra la gente, al fine di prevenire e reprimere proprio i reati legati alla diffusione delle droghe e garantire, così, maggiore sicurezza ai cittadini.

In particolare, nel corso dell’attività, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno scorto, in via Capo Passero, due ragazzi di 20 e 19 anni, intenti a spacciare ad avventori che arrivavano in auto. Immediato è scattato l’intervento degli investigatori, che hanno bloccato i due pusher, li hanno identificati e perquisiti: entrambi erano muniti di ricetrasmittenti e avevano nei marsupi diversi grammi di cocaina e marijuana, oltre a più di 1000 euro in contanti, molto probabilmente i guadagni dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti e, i due giovani soci in affari illeciti sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari.

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