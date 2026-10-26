Catania

Picchia la moglie davanti ai figli, australiano arrestato a Catania

L'uomo posto ai domiciliari, era già stato denunciato nel suo Paese

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Arrestato un cittadino australiano accusato di maltrattamenti aggravati dall’avere commesso il fatto in presenza dei figli minori e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. A eseguire il provvedimento richiesto dalla procura di Catania sono stati i poliziotti della Squadra mobile. Il 41enne e’ stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico a seguito della segnalazione proveniente dall’Australia concernente la vittima trasferitasi in Italia. Numerosi i violenti litigi botte, minacce di morte e insulti anche in presenza dei due figli minori di 2 e 4 anni. Il destinatario della misura, gia’ colpito in Australia da un provvedimento restrittivo per violenza domestica, dopo l’arrivo in Italia, il 31 luglio, insieme alla moglie e ai due figli, era stato piu’ volte denunciato dalla donna per maltrattamenti, tra cui l’ultima risalente al 21 settembre, quando e’ stata percossa, colpita al volto, trascinata in bagno, dove le e’ stata messa la testa dentro il water fino a tramortirla. Il violento e’ stato rintracciato a Catania, nei pressi di piazza Bovio, e arrestato. 

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