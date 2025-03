Sorpreso a bruciare cumuli di sterpaglie in macchia mediterranea, denunciato

I carabinieri di Tusa, in provincia di Messina, hanno denunciato un 62enne sorpreso a distruggere, dandovi fuoco, un cumulo di sterpaglie, in un’area caratterizzata da macchia mediterranea. In particolare, nel corso di un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione di incendi dolosi, attuato anche in considerazione delle forti raffiche di vento di scirocco che negli ultimi giorni hanno caratterizzato le condizioni metereologiche, i carabinieri hanno notato un principio d’incendio provenire da una zona rurale coperta da macchia mediterranea, in contrada Tardara di Tusa.

L’intervento ha consentito di individuare l’indagato, sorpreso sul posto mentre tentava di alimentare le fiamme che, per fortuna, sono state immediatamente sedate dalla tempestiva azione dei militari dell’Arma che hanno così scongiurato conseguenze più gravi per l’ambiente. Sull’auto del 62enne i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato accendini e della carta presumibilmente utilizzati per appiccare i focolai.