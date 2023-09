Sorpreso a spacciare droga, arrestato 18enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 18enne per detenzione di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 13 grammi di droghe, suddivisa in 16 dosi di hashish, 4 di marijuana e 3 di cocaina che il giovane occultava nel borsello, unitamente alla somma di 44 euro, ritenuto provento di spaccio. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 63 grammi tra marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.