Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri
I finanzieri di Porto Empedocle hanno fermato il mezzo a Realmonte, in contrada Fauma
Nel corso di un’attività di pattugliamento condotta nel comune di Realmonte, in località Contrada
Fauma, i Finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle hanno sottoposto a controllo un autocarro che
risultava visibilmente carico. All’interno del cassone posteriore del mezzo erano, infatti presenti, 33 taniche di plastica di diverse capacità che sono risultate contenere gasolio per autotrazione.
A fronte di tale insolito trasporto di carburante, il conducente non è stato, tuttavia, in grado di esibire
alcuna documentazione di accompagnamento.
Alla luce di quanto rilevato, i militari hanno contestato al trasportatore l’illecito amministrativo relativo
alla sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, procedendo,
conseguentemente, a sequestrare il gasolio illecitamente detenuto, per un quantitativo complessivo di
circa 750 litri, nonché a sottoporre a fermo amministrativo l’autocarro utilizzato per il trasporto.