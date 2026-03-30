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Sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali in un’area verde, denunciato

Il 54enne deve rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione San Filippo di Marsala coadiuvati dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura – nucleo CITES – distaccamento Trapani, hanno denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, un 54enne del posto.

I militari all’esito di accertamenti appuravano che l’uomo dopo aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi a bordo di un furgone, li abbandonava illecitamente in un’area verde di quella periferia, pertanto procedevano a deferirlo in stato di libertà all’autorità Giudiziaria ponendo il furgone sotto sequestro.

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