Palermo

Sorpreso in giro con la cocaina, arrestato 33enne

In casa oltre ad avere altra droga sono stati rinvenuti oltre 7.800 euro proventi di attività di spaccio

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un soggetto alcamese di 33 anni. Il 33enne nel corso di un controllo di polizia mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore mostrava uno stato di eccessiva agitazione che insospettiva i militari dell’Arma.

Sottoposto a perquisizione l’uomo veniva trovato in possesso di tre involucri in plastica termosaldata contenenti 165 grammi di cocaina, da una successiva perquisizione domiciliare, nella sua abitazione venivano rinvenuti oltre 7800 euro contanti verosimilmente proventi di attività di spaccio.

Denaro e stupefacente venivano posti sotto sequestro, mentre per il 33enne, a seguito dell’udienza di convalida e stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Trovato con la droga in auto, arrestato 22enne
Catania

In aeroporto con oltre 150 chili di sigarette di contrabbando: tre denunce
Palermo

Pub teatro di una rissa tra giovani, sospesa attività dal Questore di Palermo
Palermo

Sorpreso in giro con la cocaina, arrestato 33enne
Cultura

“Vasame-L’amore è rivoluzionario”, grande partecipazione al talk finale al Teatro Pirandello
Messina

Nasconde 2 chili di hashish nel tettuccio dell’auto, arrestato corriere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv