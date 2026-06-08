Spacciavano nella loro abitazione, denunciata coppia

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno alla fine denunciato quel 46enne che, unitamente alla compagna di 41 anni sono ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, già una vecchia conoscenza dei Carabinieri per le sue specifiche pregresse vicende giudiziarie, era sospettato di “perseverare” nella sua illecita attività di “spacciatore” di droga tant’è che, a seguito di un’attenta attività info investigativa, i militari hanno anche effettuato alcuni servizi di avvistamento che hanno avvalorato le loro ipotesi.I Carabinieri hanno infatti constatato lo strano andirivieni di persone che, solo per qualche minuto salvo poi allontanarsi, sostavano nei dintorni dell’abitazione della coppia, sita nelle vicinanze di via Toselli che, invero, era vigilata da telecamere di videosorveglianza. Deciso pertanto il momento di eseguire un controllo, i Carabinieri intorno alle ore 15.00 alla presenza della donna, successivamente raggiunta dal 46enne, hanno fatto il loro ingresso nell’abitazione e, ad esito della perquisizione, hanno rinvenuto 10 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in crack e cocaina, due bilancini di precisione, il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi ed alla trasformazione della droga, una pipa in vetro per la sua consumazione, la canna con blocco oscillate di una pistola semiautomatica ed una cartuccia calibro 9, nonché una centralina d’accensione per auto, il cui utilizzo sarebbe verosimilmente destinato alla commissione di furti di veicoli.