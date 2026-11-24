Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale aretuseo, su richiesta dell’Ufficio della Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) di Palermo, che dispone l’applicazione di 6 misure interdittive nei confronUti di un funzionario scolastico e 5 imprenditori. Gli indagati sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un articolato sistema illecito finalizzato all’indebita percezione e all’utilizzo fraudolento di finanziamenti pubblici relativi a diversi programmi FESR (2014 – 2020 e REACT EU) e PNRR (Next Generation Class e Labs), pari a circa 1,5 milioni di euro, destinati a 2 istituti scolastici superiori della provincia di Siracusa, per l’abbattimento di barriere architettoniche e la realizzazione di laboratori scolastici innovativi e sostenibili. A seguito degli accertamenti eseguiti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Siracusa è emerso che un pubblico ufficiale in servizio presso entrambi gli istituti scolastici coinvolti nell’indagine – con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), in concorso con un imprenditore modicano, avrebbe ripetutamente falsato le procedure di scelta dei fornitori in cambio di tangenti. Nello specifico, le imprese affidatarie sarebbero state individuate preventivamente attraverso selezioni solo apparentemente concorrenziali, coinvolgendo altri operatori economici al solo scopo di simulare una regolarità procedurale.

In cambio dell’aggiudicazione degli appalti, le ditte selezionate avrebbero corrisposto una tangente pari al 15% dell’imponibile fatturato alle scuole, ripartita – secondo la ricostruzione degli investigatori – per il 5% al funzionario scolastico e per il restante 10% all’imprenditore che gestiva i rapporti con i fornitori. A fronte di tali esborsi illeciti sono state riscontrate diverse irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale, avallate anche dal Dirigente dell’istituto scolastico (anche in questo caso coincidente per entrambe le scuole), attraverso false attestazioni di atti contabili e del procedimento amministrativo.A seguito dei controlli effettuati è stato accertato che le condotte illecite poste in essere dagli indagati hanno compromesso la qualità dei lavori/forniture rese agli istituti, risultate in diversi casi non conformi agli standard previsti dai capitolati di gara o, in altri casi (lavori di illuminazione, verniciatura, automazione di cancello e forniture di porte), non eseguite.

Sulla base degli elementi raccolti il G.I.P. della Tribunale di Siracusa, su conforme richiesta della Procura Europea, contestando i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico, ha disposto:l’applicazione di 6 misure interdittive nei confronti del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e di 5 imprenditori aggiudicatari dei lavori; il sequestro di beni, per un importo complessivo di oltre 30 mila euro, quale profitto dei reati contestati, a carico del predetto pubblico ufficiale; l’esecuzione di un interrogatorio preventivo nei confronti del Dirigente dell’istituto scolastico indagato. L’operazione conferma la stretta sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Autorità Giudiziaria, europea e nazionale, a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dei bilanci pubblici e della legalità nella Pubblica Amministrazione.